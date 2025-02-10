Признание. Игрок сборной Украины получил вторую награду в Англии

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Максим Таловеров признан лучшим игроком матча против «Ливерпуля»
В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».
Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте. Хозяева поля сенсационно победили со счетом 1:0.
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Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, но, тем не менее, был признан лучшим игроком поединка по версии официальных спонсоров «Плимута».
Интересно, что это был лишь второй матч Максима за «Плимут» и уже второй раз его признают лучшим футболистом встречи.
Making quite the impression 💪— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 10, 2025
Maxi was voted the Sponsors' POTM, by match sponsors CT1! 💚 pic.twitter.com/YS8gmJcoJa
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