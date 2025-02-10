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Англия
10 февраля 2025, 14:15 |
1998
2

Признание. Игрок сборной Украины получил вторую награду в Англии

Максим Таловеров признан лучшим игроком матча против «Ливерпуля»

10 февраля 2025, 14:15 |
1998
2
Признание. Игрок сборной Украины получил вторую награду в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте. Хозяева поля сенсационно победили со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, но, тем не менее, был признан лучшим игроком поединка по версии официальных спонсоров «Плимута».

Интересно, что это был лишь второй матч Максима за «Плимут» и уже второй раз его признают лучшим футболистом встречи.

По теме:
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Ливерпуль Кубок Англии по футболу Плимут Максим Таловеров лучший игрок
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Таловєров провів класний поєдинок. Було видно, що він сам отримує насолоду від гри. А його зарядженість позитивно вплинула на партнерів. Плімут зробив гарне придбання
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sasha_d99
Молодчага
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