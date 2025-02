Признание. Игрок сборной Украины получил вторую награду в Англии

В воскресенье, 9 февраля, проходил матч 4-го этапа Кубка Англии между «Плимутом» и «Ливерпулем».

Встречу принимал Хоум Парк в Плимуте. Хозяева поля сенсационно победили со счетом 1:0.

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями, но, тем не менее, был признан лучшим игроком поединка по версии официальных спонсоров «Плимута».

Интересно, что это был лишь второй матч Максима за «Плимут» и уже второй раз его признают лучшим футболистом встречи.

