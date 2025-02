Рейнджерс впервые проиграл домашний матч Кубка команде из низшего дивизиона

«Рейнджерс» впервые в своей истории проиграл домашний матч Кубка Шотландии команде из низшего дивизиона.

9 февраля состоялась игра Кубка Шотландии между командами «Рейнджерс» и «Куинз Парк». Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Победный гол на 69-й минуте забил Дрозд.

Это также был первый проигранный матч против команды из низшего дивизиона с 1967 года, когда «Бервик Рейнджерс» дома одержал победу (1:0).

«Рейнджерс» вылетел из Кубка Шотландии, а «Куинз Парк» прошел в следующий раунд турнира.

1 - Rangers have lost a home Scottish Cup match against a side from a lower division for the first time in their history, while their 1-0 defeat to Queen's Park today was the first time overall since a 1-0 loss away at Berwick Rangers in January 1967. Shock. pic.twitter.com/dhj7aF6hhp