ВИДЕО. Экс-10-й номер рейтинга получил жуткую травму в финальном матче

30-летний французский теннисист Люка Пуй (АТР 102) получил жуткую травму в финальном матче челленджера в Лионе.

В решающем поединке Люка вышел на корт против Артура Букье (Франция, ATP 424) и проиграл первый сет 3:6. Во второй партии Пуй побеждал 5:3 и подавал на партию. Букье заработал брейк-поинт и тут произошел страшный эпизод.

Пуй начал бежать к сетке на резанный от соперника и упал. Он не смог покинуть корт самостоятельно. Позже Пуй сообщил, что у него полный разрыв ахиллова сухожилия:

«Результаты такие, как мы думали… Полный разрыв ахиллова сухожилия. Спасибо от всего сердца за все ваши сообщения. В ближайшие дни отправлюсь на операцию и сделаю все, чтобы вернуться».

Люка также боится, что этот матч может стать последним в его карьере. Пуй является бывшей 10-й ракеткой мира, на его счету пять трофеев АТР и полуфинал Australian Open 2019. С июня 2022 года по январь 2023 Люка не играл из-за травмы локтя, а затем боролся с депрессией и зависимостью от алкоголя.

Espérons que cela soit "juste" la cheville pour Lucas Pouille et pas une blessure plus sérieuse mais on ne voit pas de torsion sur l'image...



Soulignons aussi l'énorme tournoi d'Arthur Bouquier, 424e mondial, qui s'offre le Challenger de Lille !pic.twitter.com/9hPeEh97rO