30-летний французский теннисист Люка Пуй (АТР 102) получил жуткую травму в финальном матче челленджера в Лионе.

В решающем поединке Люка вышел на корт против Артура Букье (Франция, ATP 424) и проиграл первый сет 3:6. Во второй партии Пуй побеждал 5:3 и подавал на партию. Букье заработал брейк-поинт и тут произошел страшный эпизод.

Пуй начал бежать к сетке на резанный от соперника и упал. Он не смог покинуть корт самостоятельно. Позже Пуй сообщил, что у него полный разрыв ахиллова сухожилия:

«Результаты такие, как мы думали… Полный разрыв ахиллова сухожилия. Спасибо от всего сердца за все ваши сообщения. В ближайшие дни отправлюсь на операцию и сделаю все, чтобы вернуться».

Люка также боится, что этот матч может стать последним в его карьере. Пуй является бывшей 10-й ракеткой мира, на его счету пять трофеев АТР и полуфинал Australian Open 2019. С июня 2022 года по январь 2023 Люка не играл из-за травмы локтя, а затем боролся с депрессией и зависимостью от алкоголя.

ВИДЕО. Экс-10-й номер рейтинга получил жуткую травму в финальном матче