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Испания
09 февраля 2025, 01:36 |
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Гризманн провел свой 300-й матч в Ла Лиге в составе Атлетико

Произошло это в матче против мадридского «Реала»

09 февраля 2025, 01:36 |
40
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Гризманн провел свой 300-й матч в Ла Лиге в составе Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Антуан Гризманн принял участие в поединке против мадридского «Реала», который стал для него 300-м в Ла Лиге за «Атлетико».

8 февраля состоялась игра 23-го тура испанского чемпионата между «Реалом» и «Атлетико». Встреча завершилась ничьей (1:1).

Гризманн стал девятым игроком в истории «матрасников», который достиг этого показателя. В составе «Атлетико» оформил 198 результативных действий (136 голов, 62 ассиста).

В текущем розыгрыше Ла Лиги французский нападающий провел 23 матча, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. «Матрасники» располагаются на втором месте в турнирной таблице (14 побед, 7 ничьих, 2 поражения).

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Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Реал - Атлетико Антуан Гризманн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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