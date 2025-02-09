Гризманн провел свой 300-й матч в Ла Лиге в составе Атлетико
Произошло это в матче против мадридского «Реала»
Антуан Гризманн принял участие в поединке против мадридского «Реала», который стал для него 300-м в Ла Лиге за «Атлетико».
8 февраля состоялась игра 23-го тура испанского чемпионата между «Реалом» и «Атлетико». Встреча завершилась ничьей (1:1).
Гризманн стал девятым игроком в истории «матрасников», который достиг этого показателя. В составе «Атлетико» оформил 198 результативных действий (136 голов, 62 ассиста).
В текущем розыгрыше Ла Лиги французский нападающий провел 23 матча, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. «Матрасники» располагаются на втором месте в турнирной таблице (14 побед, 7 ничьих, 2 поражения).
300 - @AntoGriezmann 🇫🇷 will play his 300th game for @atletienglish 🔴⚪️ in @LaLigaEn (136 goals and 62 assists), becoming the ninth player to reach this figure in the club history in the competition. Prince. pic.twitter.com/vTd9TeSKu9— OptaJose (@OptaJose) February 8, 2025
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