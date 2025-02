Байер не проигрывает на выезде 27 матчей подряд в Бундеслиге

«Байер» не потерпел ни одного поражения в 27 выездных матчах Бундеслиги подряд (20 побед, 7 ничьих).

8 февраля состоялась встреча 21-го тура немецкого чемпионата между командами «Вольфсбург» и «Байер». Матч завершился нулевой ничьей (0:0).

Также Хаби Алонсо повторил рекорд Бундеслиги по количеству матчей на выезде без проигрыша, который принадлежит Удо Латтеку (серия из 27 выездных матчей с 1985 по 1992 год).

В этом розыгрыше чемпионата Германии «Байер» под руководством Алонсо располагается на второй строчке в турнирной таблице (13 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

