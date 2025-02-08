Де Брюйне – рекордсмен по результативным действиям в Кубке Англии с 2016/17

Кевин Де Брюйне с момента дебюта в Кубке Англии принял участие в наибольшем количестве результативных действий среди всех игроков соревнования.

8 февраля состоялся матч Кубка Англии между командами «Лейтон Ориент» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 2:1. Де Брюйне забил победный гол на 79-й минуте поединка.

С января 2016 года Кевин принял участие в 26 результативных действиях в турнире, забив 9 мячей и отдав 17 результативных передач.

В этом сезоне бельгийский хавбек сыграл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.