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  4. Де Брюйне – рекордсмен по результативным действиям в Кубке Англии с 2016/17
Кубок Англии
08 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:46
45
0

Де Брюйне – рекордсмен по результативным действиям в Кубке Англии с 2016/17

Во встрече против «Лейтон Ориент» Кевин забил победный гол

08 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 08 февраля 2025, 20:46
45
0
Де Брюйне – рекордсмен по результативным действиям в Кубке Англии с 2016/17
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Кевин Де Брюйне с момента дебюта в Кубке Англии принял участие в наибольшем количестве результативных действий среди всех игроков соревнования.

8 февраля состоялся матч Кубка Англии между командами «Лейтон Ориент» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 2:1. Де Брюйне забил победный гол на 79-й минуте поединка.

С января 2016 года Кевин принял участие в 26 результативных действиях в турнире, забив 9 мячей и отдав 17 результативных передач.

В этом сезоне бельгийский хавбек сыграл 25 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Лейтон Ориент Кевин де Брюйне статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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