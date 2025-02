Коло Муани побил рекорд результативности в первых трех матчах Серии А

Рандаль Коло Муани стал первым игроком с сезона 1994/95, который забил пять голов в первых трех поединках Серии А.

7 февраля состоялся матч 24-го тура итальянского чемпионата между командами «Комо» и «Ювентус». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В «старую сеньору» Рандаль перешел этой зимой. В первой половине сезона в «ПСЖ» француз провел 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

«Ювентус» в текущей кампании Серии А занимает четвертое место в турнирной таблице (10 побед, 13 ничьих, 1 поражение).

1 - Randal Kolo Muani has become the first player to score five goals in his first three Serie A appearances in the three points for a win era (since 1994/95). Pioneer.#ComoJuventus pic.twitter.com/pHnY3AS6zk