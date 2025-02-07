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Чемпионат Италии
Комо
07.02.2025 21:45 – FT 1 : 2
Ювентус
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Италия
07 февраля 2025, 23:47 | Обновлено 08 февраля 2025, 00:19
104
0

Дубль Коло Муани. Ювентус вырвал победу на последних минутах матча

Туринский клуб сумел набрать три очка в гостевом матче

07 февраля 2025, 23:47 | Обновлено 08 февраля 2025, 00:19
104
0
Дубль Коло Муани. Ювентус вырвал победу на последних минутах матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Комо – Ювентус

7 февраля состоялся матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Ювентус». Гости сумели вырвать победу с минимальным счетом 2:1.

На 34-й минуте французский нападающий Коло Муани вывел туринский клуб вперед. Удержать преимущество «Ювентус» не сумел – испанец Диао сравнял счет перед перерывом.

На 89-й минуте главный герой этой встречи Коло Муани оформил дубль и вырвал победу для своей команды. Стоит отметить, что француз был арендован в ПСЖ, и забил пять голов в трех матчах.

«Ювентус» набрал 43 балла и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе «Комо» 22 очка, клуб занимает 15-ю позицию.

Итальянская Серия А, 24-й тур. 7 февраля

Комо – Ювентус – 1:2

Голы: Диао, 45+1 – Коло Муани, 34, 89

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чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Комо Рандаль Коло Муани
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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