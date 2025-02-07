Дубль Коло Муани. Ювентус вырвал победу на последних минутах матча

7 февраля состоялся матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Комо» и «Ювентус». Гости сумели вырвать победу с минимальным счетом 2:1.

На 34-й минуте французский нападающий Коло Муани вывел туринский клуб вперед. Удержать преимущество «Ювентус» не сумел – испанец Диао сравнял счет перед перерывом.

На 89-й минуте главный герой этой встречи Коло Муани оформил дубль и вырвал победу для своей команды. Стоит отметить, что француз был арендован в ПСЖ, и забил пять голов в трех матчах.

«Ювентус» набрал 43 балла и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе «Комо» 22 очка, клуб занимает 15-ю позицию.

Итальянская Серия А, 24-й тур. 7 февраля

Комо – Ювентус – 1:2

Голы: Диао, 45+1 – Коло Муани, 34, 89