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Италия
06 февраля 2025, 20:03 | Обновлено 06 февраля 2025, 21:11
116
0

Комо – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 7 февраля в 21:45 по Киеву

06 февраля 2025, 20:03 | Обновлено 06 февраля 2025, 21:11
116
0
Комо – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

В пятницу, 7 февраля, состоится матч 24-го тура Серии А «Комо» – «Ювентус». Поединок будет открывать игровую программу тура.

Комо

«Комо» неплохо поработал на трансферном рынке в зимнее окно. Команда надеется сохранить место в Серии А. Сейчас «Комо» идет на 15 месте, имея в активе 22 очка. От зоны вылета подопечных Сеска Фабрегаса отделяет всего два балла. «Комо» проиграл последние два матча в чемпионате. Но и соперники были сильные – «Аталанта» (1:2) и «Болонья» (0:2). В домашних поединках «Комо» забивает в шести матчах подряд.

Ювентус

Команда Тьяго Мотты долгое время шла в Серии А без поражений. Первый раз «Ювентус» проиграл 25 января в матче против «Наполи» (1:2). После этого команда обыграла «Эмполи» (4:1). У «Ювентуса» сейчас 40 очков и пятое место. Впереди с отрывом в два очка идет «Лацио». За четвертую позицию и место в Лиге чемпионов на следующий сезон разгорается нешуточная борьба. В гостях «Ювентус» выиграл только раз из последних пяти поединков. Еще три встречи закончились вничью. В целом, «Ювентус» завершил вничью 13 поединков Серии А – больше любой из команд лиги.

Личные встречи

«Комо» еще ни разу не побеждал Ювентус

«Комо» – «Ювентус»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Комо» забивает в среднем 1,64 мяча. У «Ювентуса» аналогичный показатель в гостевых матчах.

«Комо» (возможный состав): Бюте, Энгельгардт, Гольданига, Валье, Доссена, Перроне, Какере, Пас, Диао, Стрефецца, Кутроне.

«Ювентус» (возможный состав): Ди Грегорио, Локателли, Вейна, Гатти, Веа, Маккенни, Тюрам, Йылдыз, Копмейнерс, Коло-Муани, Влахович.

Прогноз

Учитывая показатели результативности, возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,88).

Прогноз Sport.ua
Комо
7 февраля 2025 -
21:45
Ювентус
Обе команды забьют 1,88 Сделать ставку
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Комо Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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