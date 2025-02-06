Комо – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

В пятницу, 7 февраля, состоится матч 24-го тура Серии А «Комо» – «Ювентус». Поединок будет открывать игровую программу тура.

Комо

«Комо» неплохо поработал на трансферном рынке в зимнее окно. Команда надеется сохранить место в Серии А. Сейчас «Комо» идет на 15 месте, имея в активе 22 очка. От зоны вылета подопечных Сеска Фабрегаса отделяет всего два балла. «Комо» проиграл последние два матча в чемпионате. Но и соперники были сильные – «Аталанта» (1:2) и «Болонья» (0:2). В домашних поединках «Комо» забивает в шести матчах подряд.

Ювентус

Команда Тьяго Мотты долгое время шла в Серии А без поражений. Первый раз «Ювентус» проиграл 25 января в матче против «Наполи» (1:2). После этого команда обыграла «Эмполи» (4:1). У «Ювентуса» сейчас 40 очков и пятое место. Впереди с отрывом в два очка идет «Лацио». За четвертую позицию и место в Лиге чемпионов на следующий сезон разгорается нешуточная борьба. В гостях «Ювентус» выиграл только раз из последних пяти поединков. Еще три встречи закончились вничью. В целом, «Ювентус» завершил вничью 13 поединков Серии А – больше любой из команд лиги.

Личные встречи

«Комо» еще ни разу не побеждал Ювентус

«Комо» – «Ювентус»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Комо» забивает в среднем 1,64 мяча. У «Ювентуса» аналогичный показатель в гостевых матчах.

«Комо» (возможный состав): Бюте, Энгельгардт, Гольданига, Валье, Доссена, Перроне, Какере, Пас, Диао, Стрефецца, Кутроне.

«Ювентус» (возможный состав): Ди Грегорио, Локателли, Вейна, Гатти, Веа, Маккенни, Тюрам, Йылдыз, Копмейнерс, Коло-Муани, Влахович.

Прогноз

Учитывая показатели результативности, возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,88).