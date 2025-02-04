ОФИЦИАЛЬНО. Вместо Бражко Вулверхэмптон подписал двух игроков
Маршал Мунетси и Нассер Джига стали игроками «волков»
28-летний зимбабвийский полузащитник французского «Реймса» Маршал Мунетси стал игроком английского «Вулверхэмптона».
Футболист подписал контракт до 2028 года, а французская команда получила за игрока 18 миллионов евро.
Всего за «Реймс» Мунетси сыграл 18 матчей и забил 4 гола.
Также «волки» объявили о подписании 22-летнего игрока «Црвены Звезды» та збірної Буркіно-Фасо Нассера Джига.
Нассер в этом сезоне сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.
Ранее «Вулверхэмптон» рассматривал возможность приобрести украинского полузащитника «Динамо» Владимира Бражка.
Concluding our January transfer window with the signing of Marshall Munetsi 🗞️— Wolves (@Wolves) February 4, 2025
The full story as Nasser Djiga signs from Red Star Belgrade 🗞️— Wolves (@Wolves) February 4, 2025
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