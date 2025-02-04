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Англия
04 февраля 2025, 03:53 | Обновлено 04 февраля 2025, 09:49
2055
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вместо Бражко Вулверхэмптон подписал двух игроков

Маршал Мунетси и Нассер Джига стали игроками «волков»

04 февраля 2025, 03:53 | Обновлено 04 февраля 2025, 09:49
2055
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вместо Бражко Вулверхэмптон подписал двух игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Джига

28-летний зимбабвийский полузащитник французского «Реймса» Маршал Мунетси стал игроком английского «Вулверхэмптона».

Футболист подписал контракт до 2028 года, а французская команда получила за игрока 18 миллионов евро.

Всего за «Реймс» Мунетси сыграл 18 матчей и забил 4 гола.

Также «волки» объявили о подписании 22-летнего игрока «Црвены Звезды» та збірної Буркіно-Фасо Нассера Джига.

Нассер в этом сезоне сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.

Ранее «Вулверхэмптон» рассматривал возможность приобрести украинского полузащитника «Динамо» Владимира Бражка.

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Олександр Сільченко Источник: ФК Вулверхэмптон
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