ОФИЦИАЛЬНО. Вместо Бражко Вулверхэмптон подписал двух игроков

28-летний зимбабвийский полузащитник французского «Реймса» Маршал Мунетси стал игроком английского «Вулверхэмптона».

Футболист подписал контракт до 2028 года, а французская команда получила за игрока 18 миллионов евро.

Всего за «Реймс» Мунетси сыграл 18 матчей и забил 4 гола.

Также «волки» объявили о подписании 22-летнего игрока «Црвены Звезды» та збірної Буркіно-Фасо Нассера Джига.

Нассер в этом сезоне сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.

Ранее «Вулверхэмптон» рассматривал возможность приобрести украинского полузащитника «Динамо» Владимира Бражка.

