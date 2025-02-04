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Англия
04 февраля 2025, 23:36 | Обновлено 04 февраля 2025, 23:41
95
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм арендовал перспективного форварда Брайтона и Ирландии

Эван Фергюсон полгода проведет в составе «молотобойцев»

04 февраля 2025, 23:36 | Обновлено 04 февраля 2025, 23:41
95
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм арендовал перспективного форварда Брайтона и Ирландии
ФК Вест Хэм. Эван Фергюсон

20-летний нападающий сборной Ирландии и «Брайтона» Эван Фергюсон, у которого контракт с «чайками» рассчитан до лета 2029 года, перешел на правах аренды в «Вест Хэм».

Футболист следующие полгода проведет в составе «молотобойцев», выступая под 34-м номером.

«Мне хорошо здесь. Глядя на стадион и находясь здесь, у меня есть очень хорошее ощущение относительно будущего. Хочу присоединиться к команде и сделать все возможное для клуба, а также планирую забивать голы и привести «Вест Хэм» к вершинам», – сказал Фергюсон.

За «Брайтон» Эван отыграл 80 поединков, в которых отдал пять голевых передач и реализовал 17 моментов.

К тому же Фергюсон 18 раз выходил в официальных встречах в футболке национальной сборной Ирландии, забив при этом четыре мяча.

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Эван Фергюсон Вест Хэм Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Вест Хэм
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