ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм арендовал перспективного форварда Брайтона и Ирландии
Эван Фергюсон полгода проведет в составе «молотобойцев»
20-летний нападающий сборной Ирландии и «Брайтона» Эван Фергюсон, у которого контракт с «чайками» рассчитан до лета 2029 года, перешел на правах аренды в «Вест Хэм».
Футболист следующие полгода проведет в составе «молотобойцев», выступая под 34-м номером.
«Мне хорошо здесь. Глядя на стадион и находясь здесь, у меня есть очень хорошее ощущение относительно будущего. Хочу присоединиться к команде и сделать все возможное для клуба, а также планирую забивать голы и привести «Вест Хэм» к вершинам», – сказал Фергюсон.
За «Брайтон» Эван отыграл 80 поединков, в которых отдал пять голевых передач и реализовал 17 моментов.
К тому же Фергюсон 18 раз выходил в официальных встречах в футболке национальной сборной Ирландии, забив при этом четыре мяча.
Ready to go in Claret & Blue 👊 pic.twitter.com/gzqAY0ubxa— West Ham United (@WestHam) February 3, 2025
Evan putting pen to paper 😁 pic.twitter.com/ElUI9toXjx— West Ham United (@WestHam) February 3, 2025
EF34 🇮🇪 pic.twitter.com/cMrIkv0jhx— West Ham United (@WestHam) February 3, 2025
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