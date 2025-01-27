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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Футболистка сборной США за рекордную сумму перешла в Челси
Англия
27 января 2025, 17:06 |
713
1

ОФИЦИАЛЬНО. Футболистка сборной США за рекордную сумму перешла в Челси

Трансфер обошелся английскому клубу в 1,1 миллиона долларов

27 января 2025, 17:06 |
713
1
ОФИЦИАЛЬНО. Футболистка сборной США за рекордную сумму перешла в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Гирма

«Челси» завершил рекордный трансфер в истории женского футбола. Английский клуб усилился защитницей американского «Сан-Диего» и сборной США. За трансфер Наоми Гирмы «Челси» заплатит 890 000 фунтов стерлингов (1,1 миллиона долларов).

Гирма выступала за «Сан-Диего» с 2022 года. Провела 68 матчей. Вместе с командой выиграла регулярный чемпионат МЛС (2023 год), а также Кубок МЛС (2024 год).

В составе женской сборной США Наоми Гирма провела 44 поединка, в которых отличилась двумя забитыми мячами. В составе команды выигрывала «золото» Олимпиады-2024 и Кубка КОНКАКАФ.

Трансфер 24-летней футболистки стал рекордным в истории женского футбола. Предыдущее достижение принадлежало Рэйчел Кунданаджи. Футболистка перешла из «Реала» в американский «Бэй» за 860 000 долларов

Ранее сообщалось, что нападающий «Челси» настаивает на трансфере в «Манчестер Юнайтед».

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Сергій Турчак Источник: ФК Челси
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Khafre
шкода, могла б підсилити великий позорний клуб Динамо Київ
в неї рівень вищий чим в більшост наших "мужиків"
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