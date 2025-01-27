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  4. Ценник установлен. Нападающий Челси настаивает на трансфере в Ман Юнайтед
Англия
27 января 2025, 16:39 |
1700
0

Ценник установлен. Нападающий Челси настаивает на трансфере в Ман Юнайтед

Кристофер Нкунку хочет сменить клуб в рамках АПЛ

27 января 2025, 16:39 |
1700
0
Ценник установлен. Нападающий Челси настаивает на трансфере в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Французский нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Caught Offside.

По информации источника, 27-летний футболист хочет сменить клуб. После того, как трансфер в мюнхенскую «Баварию» не состоялся, хотя игрока и немецкого клуба уже была договоренность, заинтересованный в трансфере игрока «Манчестер Юнайтед» стал желанным вариантом для Нкунку. Лондонский клуб оценивает своего футболиста в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что опорник «Манчестер Юнайтед» может перебраться в Турцию.

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Кристофер Нкунку трансферы трансферы АПЛ Челси Манчестер Юнайтед Бавария
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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