Ценник установлен. Нападающий Челси настаивает на трансфере в Ман Юнайтед

Французский нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Caught Offside.

По информации источника, 27-летний футболист хочет сменить клуб. После того, как трансфер в мюнхенскую «Баварию» не состоялся, хотя игрока и немецкого клуба уже была договоренность, заинтересованный в трансфере игрока «Манчестер Юнайтед» стал желанным вариантом для Нкунку. Лондонский клуб оценивает своего футболиста в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что опорник «Манчестер Юнайтед» может перебраться в Турцию.