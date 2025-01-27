Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футбольная пенсия. Экс-звезда Реала может перебраться к именитому тренеру
Англия
27 января 2025, 15:27 |
637
1

Футбольная пенсия. Экс-звезда Реала может перебраться к именитому тренеру

Каземиро может перейти в «Бешикташ»

27 января 2025, 15:27 |
637
1
Футбольная пенсия. Экс-звезда Реала может перебраться к именитому тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Бразильский опорник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может перебраться в «Бешикташ», сообщает AS.

По информации источника, новый главный тренер турецкого коллектива Уле Гуннар Сульшер запросил у руководства трансфер 32-летнего бразильца. Каземиро должен стать заменой Аль Эль-Мусрати, который потерял доверие тренерского штаба.

В текущем сезоне Каземиро провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах и забил 3 гола. В составе мадридского «Реала», из которого он перебрался в Англию, бразилец проел 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Атлетико» может перебраться в «Бешикташ».

По теме:
Ценник установлен. Нападающий Челси настаивает на трансфере в Ман Юнайтед
Брест – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Португальский талант после вояжа во Францию ​​вернулся в Селтик
Бешикташ трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Каземиро Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Реал Мадрид
Данііл Киріяка Источник: AS
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Футбол | 26 января 2025, 21:41 2
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?

В матче против «Аль-Фатех» Криштиану отметился забитым мячом

Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Футбол | 26 января 2025, 18:08 37
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу волков

ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
Футбол | 27.01.2025, 09:59
ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26.01.2025, 22:09
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Экс-игрок сборной Бельгии задержан по подозрению в контрабанде кокаина
Футбол | 27.01.2025, 14:45
Экс-игрок сборной Бельгии задержан по подозрению в контрабанде кокаина
Экс-игрок сборной Бельгии задержан по подозрению в контрабанде кокаина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Манчестер капітально з ним лохонувся, віддавши величезні кошти. Регресував капітально, ну як і весь МЮ, ще й в цьому сезоні вже банку гріє. Тому не здивуюсь, якщо скоро в турків гратиме
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 2
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 4
Футбол
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
26.01.2025, 15:26 2
Теннис
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 4
Футбол
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
27.01.2025, 03:25 5
Футбол
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем