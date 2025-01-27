Футбольная пенсия. Экс-звезда Реала может перебраться к именитому тренеру

Бразильский опорник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может перебраться в «Бешикташ», сообщает AS.

По информации источника, новый главный тренер турецкого коллектива Уле Гуннар Сульшер запросил у руководства трансфер 32-летнего бразильца. Каземиро должен стать заменой Аль Эль-Мусрати, который потерял доверие тренерского штаба.

В текущем сезоне Каземиро провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах и забил 3 гола. В составе мадридского «Реала», из которого он перебрался в Англию, бразилец проел 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Атлетико» может перебраться в «Бешикташ».