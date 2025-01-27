Его покупали вместо Довбика. Нападающий Атлетико может перейти в Бешикташ

Норвежский нападающий мадридского «Атлетико» Александер Серлот может перебраться в «Бешикташ», сообщает AS.

По информации источника, новый главный тренер турецкого коллектива Уле Гона Сульшер может убедить своего 29-летнего соотечественника согласиться на трансфер. В «Бешикташе» изначально хотят арендовать игрока. При этом в Мадриде довольны игрой норвежца, хоть его и нельзя назвать игроком стартового состава.

Летом прошлого года Александер Серлот присоединился к «матрасникам» после того, как украинский нападающий Артем Довбик выбрал римскую «Рому» вместо испанского топ-клуба.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Барселоны» может перебраться в Мадрид.