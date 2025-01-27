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  4. Его покупали вместо Довбика. Нападающий Атлетико может перейти в Бешикташ
Испания
27 января 2025, 15:12 | Обновлено 27 января 2025, 15:13
1036
1

Его покупали вместо Довбика. Нападающий Атлетико может перейти в Бешикташ

Александер Серлот может перебраться в Турцию

27 января 2025, 15:12 | Обновлено 27 января 2025, 15:13
1036
1
Его покупали вместо Довбика. Нападающий Атлетико может перейти в Бешикташ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

Норвежский нападающий мадридского «Атлетико» Александер Серлот может перебраться в «Бешикташ», сообщает AS.

По информации источника, новый главный тренер турецкого коллектива Уле Гона Сульшер может убедить своего 29-летнего соотечественника согласиться на трансфер. В «Бешикташе» изначально хотят арендовать игрока. При этом в Мадриде довольны игрой норвежца, хоть его и нельзя назвать игроком стартового состава.

Летом прошлого года Александер Серлот присоединился к «матрасникам» после того, как украинский нападающий Артем Довбик выбрал римскую «Рому» вместо испанского топ-клуба.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Барселоны» может перебраться в Мадрид.

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Данііл Киріяка Источник: AS
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SHN
Довбик выбрал Рому?
Это АТМ не выбрал Довбика
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