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  4. Уоткинс – второй игрок Астон Виллы, принявший участие в 100 голах в АПЛ
Англия
26 января 2025, 23:07 |
121
0

Уоткинс – второй игрок Астон Виллы, принявший участие в 100 голах в АПЛ

Олли отметился результативной передачей в поединке против «Вест Хэма»

26 января 2025, 23:07 |
121
0
Уоткинс – второй игрок Астон Виллы, принявший участие в 100 голах в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

26 января в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги состоялся поединок между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом». Встреча завершилась ничьей (1:1). Голами отметились Джейкоб Рэмзи и Эмерсон.

Олли Уоткинс в этом матче отметился ассистом и стал вторым игроком после Габби Агбонлахора, который принял участие в 100 голах в Премьер-лиге за «Астон Виллу» (169 матчей, 69 голов, 31 ассист). Олли является первым английским игроком с 2017 года, который скорее всего достиг отметки в 100 результативных действий.

В текущем розыгрыше АПЛ Уоткинс провел 23 матча, забил 10 голов и отдал 5 ассистов. «Астон Вилла» находится на восьмом месте в таблице чемпионата (10 побед, 7 ничьих, 6 поражений).

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Вест Хэм Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Олли Уоткинс Астон Вилла - Вест Хэм статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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