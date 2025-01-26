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  4. Льюис-Скелли – третий самый молодой игрок в АПЛ, который получил красную
Англия
26 января 2025, 12:47 |
89
0

Льюис-Скелли – третий самый молодой игрок в АПЛ, который получил красную

В матче против «волков» Майлз был удален с поля на 43-й минуте

26 января 2025, 12:47 |
89
0
Льюис-Скелли – третий самый молодой игрок в АПЛ, который получил красную
Getty Images/Global Images Ukraine. Майлз Льюис-Скелли

25 января в рамках 23-го тура английского чемпионата состоялась встреча между командами «Вулверхэмптон» и «Арсенал». Поединок завершился минимальной победой «канониров» (1:0). Единственным забитым мячом отметился Калафьори.

На 43-й минуте встречи Майлз Льюис-Скелли был удален с поля. Англичанин стал третьим самым молодым игроком в истории Английской Премьер-лиги, получившим прямую красную карточку (18 лет и 121 день). В младшем возрасте красную карточку получали Майкл Оуэн (18 лет и 117 дней) и Уэйн Руни (17 лет и 63 дня).

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Майлз провел 9 матчей, голевыми действиями английский игрок не отметился. «Арсенал» занимает вторую позицию с 47 очками в турнирной таблице (13 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

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Майлз Льюис-Скелли Арсенал Лондон Вулверхэмптон удаление (красная карточка) Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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