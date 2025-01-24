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Лига Европы
24 января 2025, 00:34 | Обновлено 24 января 2025, 01:04
62
0

Манчестер Юнайтед не проиграл ни одного матча в этом розыгрыше ЛЕ

«Красные дьяволы» выиграли четвертую игру подряд в еврокубке

24 января 2025, 00:34 | Обновлено 24 января 2025, 01:04
62
0
Манчестер Юнайтед не проиграл ни одного матча в этом розыгрыше ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на «Олд Траффорд» состоялся поединок между командами «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами отметились Батленд (автогол), Фернандеш и Дессерс.

Эта победа над «Рейнджерс» стала четвертой подряд в ЛЕ и продлила беспроигрышную серию «красных дьяволов» в турнире до семи матчей (4 победы, 3 ничьи).

В этом розыгрыше Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в таблице группового этапа, набрав 15 очков.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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