Манчестер Юнайтед не проиграл ни одного матча в этом розыгрыше ЛЕ
«Красные дьяволы» выиграли четвертую игру подряд в еврокубке
23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на «Олд Траффорд» состоялся поединок между командами «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами отметились Батленд (автогол), Фернандеш и Дессерс.
Эта победа над «Рейнджерс» стала четвертой подряд в ЛЕ и продлила беспроигрышную серию «красных дьяволов» в турнире до семи матчей (4 победы, 3 ничьи).
В этом розыгрыше Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в таблице группового этапа, набрав 15 очков.
Man United this UEL campaign:— StatMuse FC (@statmusefc) January 23, 2025
4 wins
3 draws
0 losses
One of three unbeaten teams. pic.twitter.com/Hl4v1DMU28
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