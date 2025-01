Манчестер Юнайтед не проиграл ни одного матча в этом розыгрыше ЛЕ

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на «Олд Траффорд» состоялся поединок между командами «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами отметились Батленд (автогол), Фернандеш и Дессерс.

Эта победа над «Рейнджерс» стала четвертой подряд в ЛЕ и продлила беспроигрышную серию «красных дьяволов» в турнире до семи матчей (4 победы, 3 ничьи).

В этом розыгрыше Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в таблице группового этапа, набрав 15 очков.

Man United this UEL campaign:



4 wins

3 draws

0 losses



One of three unbeaten teams. pic.twitter.com/Hl4v1DMU28