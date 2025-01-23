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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 16:36 | Обновлено 23 января 2025, 16:45
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2

Факундо БАТИСТА: «Украинский чемпионат сильнее мексиканского»

Новичок «Полесья» рассказал о первых днях пребывания в команде

23 января 2025, 16:36 | Обновлено 23 января 2025, 16:45
145
2
Факундо БАТИСТА: «Украинский чемпионат сильнее мексиканского»
ФК Полесье. Факундо Батиста

Житомирское «Полесье» в зимнее межсезонье проводит активную трансферную политику. Пятым новичком команды стал уругваец Факундо Батиста. Футболист присоединился к «Полесью» уже на сборах в Турции.

– Скажи, как себя чувствует человек, у которого начинается совершенно новая страница в биографии?

– Для меня это вызов – изменить свою жизнь. Другая страна, другой континент. Самое главное - как можно скорее адаптироваться к новой культуре и футболу. Потому что он в Украине иной, чем в Уругвае.

– Иногда человеку тяжело решиться на менее кардинальные шаги, а у тебя такой – из другой части света – в другую часть света. Были ли у тебя какие-нибудь сомнения?

– Нет-нет-нет. Когда я узнал клуб, его амбиции, то все, что я хотел – это как можно быстрее попасть сюда. Мне понравилась стратегия развития, поэтому я сделал для себя этот важный шаг. Медосмотр был невероятно длинным, часов, наверное, семь-восемь. Но на самом деле так должно быть, нужно все тщательно проверить.

– Ты говорил, что советовался с Карлосом де Пеной. Откуда вы вообще знакомы?

– Я его лично не знал. Мой агент был знаком с ним. Мы поговорили, он рассказал о стране, сказал, что футбол там сложный, а люди очень добрые и щедрые.

– Ты сказал, что чемпионат Украины из восьми сильнейших лиг Европы. Составь свой рейтинг. От первого места до восьмого. Твой рейтинг, по сути.

– Для меня это Испания, Италия, Англия, потом Франция, потом, думаю, Германия, Бельгия. И где-то здесь должна быть Украина. Я бы поставил на седьмое место. А еще, мне кажется, украинский чемпионат сильнее мексиканского.

– Наверное тебе что-то рассказывали об Украине, ты возможно что-то гуглил об Украине. Какой факт тебе больше всего запомнился об Украине, что тебя поразило?

– То, что это большая страна. Вообще многое информации я взял из интернета. Знаю, что у вас есть Андрей Шевченко, выступавший за «Милан». А также, что Украина стала чемпионом мира в 2019 году. Кстати, я тогда играл за юношескую сборную Уругвая. Мы остановились на стадии 1/8 финала.

– Ты говорил, что твой кумир – Луис Суарес. Вы знакомы с ним?

– Для меня он лучший центрфорвард из всех. К сожалению, мы не знакомы, только как-то тренировались на одном поле.

– Какие футбольные характеристики в нем тебе больше всего нравятся?

– Наверное, как он находит эти моменты, чтобы забивать голы.

– Кусал ли ты кого-то за свою карьеру, как Луис Суарес?

– No, no, no.

– Шутки шутками, а какой ты по профайлу игрок?

– Мои сильные качества – это сила, борьба, способность искать возможности для голов и вообще помогать команде.

– В соцсетях «Полесья» тебя представили, как наш новый бомбардир. Что ты об этом думаешь?

– Это важно для меня, что такое доверие. И она дает больше уверенности в своих силах. Немного взволнован. Но со временем будет все лучше и лучше.

– А что будет самым главным в процессе твоей адаптации, как тебе кажется? Быстрая адаптация в Украине и «Полесье» в частности?

– Это мои одноклубники – бразильцы, а еще тренер по физподготовке Кристиан, он мой соотечественник. Плюс к тому главный тренер разговаривает на испанском. Для меня это будет способствовать быстрой адаптации.

– Очень похоже Средиземное море на Атлантический океан на твоей Родине в Уругвае?

– Здесь море гораздо лучше, чем в Уругвае.

– Но в Украине Черное море и оно далеко от Житомира. Ты как-нибудь переживешь это?

– Это не очень большая проблема. Я переживу.

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Факундо Батиста Полесье Житомир Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы УПЛ Карлос де Пена Луис Суарес
Сергій Турчак Источник: ФК Полесье
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Комментарии 2
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Lulinnha
Я понимаю что зарплату обещали хорошую вот и говорит чтобы всем понравится.  Но УПЛ слабее Лиги Мексикано. 
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