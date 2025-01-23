Факундо БАТИСТА: «Украинский чемпионат сильнее мексиканского»
Новичок «Полесья» рассказал о первых днях пребывания в команде
Житомирское «Полесье» в зимнее межсезонье проводит активную трансферную политику. Пятым новичком команды стал уругваец Факундо Батиста. Футболист присоединился к «Полесью» уже на сборах в Турции.
– Скажи, как себя чувствует человек, у которого начинается совершенно новая страница в биографии?
– Для меня это вызов – изменить свою жизнь. Другая страна, другой континент. Самое главное - как можно скорее адаптироваться к новой культуре и футболу. Потому что он в Украине иной, чем в Уругвае.
– Иногда человеку тяжело решиться на менее кардинальные шаги, а у тебя такой – из другой части света – в другую часть света. Были ли у тебя какие-нибудь сомнения?
– Нет-нет-нет. Когда я узнал клуб, его амбиции, то все, что я хотел – это как можно быстрее попасть сюда. Мне понравилась стратегия развития, поэтому я сделал для себя этот важный шаг. Медосмотр был невероятно длинным, часов, наверное, семь-восемь. Но на самом деле так должно быть, нужно все тщательно проверить.
– Ты говорил, что советовался с Карлосом де Пеной. Откуда вы вообще знакомы?
– Я его лично не знал. Мой агент был знаком с ним. Мы поговорили, он рассказал о стране, сказал, что футбол там сложный, а люди очень добрые и щедрые.
– Ты сказал, что чемпионат Украины из восьми сильнейших лиг Европы. Составь свой рейтинг. От первого места до восьмого. Твой рейтинг, по сути.
– Для меня это Испания, Италия, Англия, потом Франция, потом, думаю, Германия, Бельгия. И где-то здесь должна быть Украина. Я бы поставил на седьмое место. А еще, мне кажется, украинский чемпионат сильнее мексиканского.
– Наверное тебе что-то рассказывали об Украине, ты возможно что-то гуглил об Украине. Какой факт тебе больше всего запомнился об Украине, что тебя поразило?
– То, что это большая страна. Вообще многое информации я взял из интернета. Знаю, что у вас есть Андрей Шевченко, выступавший за «Милан». А также, что Украина стала чемпионом мира в 2019 году. Кстати, я тогда играл за юношескую сборную Уругвая. Мы остановились на стадии 1/8 финала.
– Ты говорил, что твой кумир – Луис Суарес. Вы знакомы с ним?
– Для меня он лучший центрфорвард из всех. К сожалению, мы не знакомы, только как-то тренировались на одном поле.
– Какие футбольные характеристики в нем тебе больше всего нравятся?
– Наверное, как он находит эти моменты, чтобы забивать голы.
– Кусал ли ты кого-то за свою карьеру, как Луис Суарес?
– No, no, no.
– Шутки шутками, а какой ты по профайлу игрок?
– Мои сильные качества – это сила, борьба, способность искать возможности для голов и вообще помогать команде.
– В соцсетях «Полесья» тебя представили, как наш новый бомбардир. Что ты об этом думаешь?
– Это важно для меня, что такое доверие. И она дает больше уверенности в своих силах. Немного взволнован. Но со временем будет все лучше и лучше.
– А что будет самым главным в процессе твоей адаптации, как тебе кажется? Быстрая адаптация в Украине и «Полесье» в частности?
– Это мои одноклубники – бразильцы, а еще тренер по физподготовке Кристиан, он мой соотечественник. Плюс к тому главный тренер разговаривает на испанском. Для меня это будет способствовать быстрой адаптации.
– Очень похоже Средиземное море на Атлантический океан на твоей Родине в Уругвае?
– Здесь море гораздо лучше, чем в Уругвае.
– Но в Украине Черное море и оно далеко от Житомира. Ты как-нибудь переживешь это?
– Это не очень большая проблема. Я переживу.
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