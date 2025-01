Защитник албанского клуба Партизани заинтересовал руководство Кривбасса

Центральный защитник албанского клуба «Партизани» Марселино Прека попал в сферу интересов украинского «Кривбасса» и хорватского клуба «Истра 1961».

Оба клуба внимательно следят за 21-летним игроком молодежной сборной Албании U21, рассматривая возможность его трансфера.

В текущем сезоне Прека сыграл 16 матчей в албанской Суперлиге, где отличился одним забитым голом.

Также у него есть опыт выступлений в еврокубках – 6 поединков в Лиге конференций УЕФА за два сезона.

🚨EXCLUSIVE🚨



FK Partizani centerback, Marcelino Preka, is currently wanted by two European clubs. 💫



FC Kryvbas Kryvyi Rih 🇺🇦 and NK Istra 1961 🇭🇷 are currently monitoring the 21 year-old. 🔍



The Albanian 🇦🇱 has featured in 16 Kategoria Superiore matches this season and has… pic.twitter.com/mfWAWuorXT