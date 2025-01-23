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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 04:23 | Обновлено 23 января 2025, 05:07
55
0

Защитник албанского клуба Партизани заинтересовал руководство Кривбасса

Марселино Прека является игроком молодежной сборной Албании U-21

23 января 2025, 04:23 | Обновлено 23 января 2025, 05:07
55
0
Защитник албанского клуба Партизани заинтересовал руководство Кривбасса
ФК Партизани Тирана. Марселино Прека

Центральный защитник албанского клуба «Партизани» Марселино Прека попал в сферу интересов украинского «Кривбасса» и хорватского клуба «Истра 1961».

Оба клуба внимательно следят за 21-летним игроком молодежной сборной Албании U21, рассматривая возможность его трансфера.

В текущем сезоне Прека сыграл 16 матчей в албанской Суперлиге, где отличился одним забитым голом.

Также у него есть опыт выступлений в еврокубках – 6 поединков в Лиге конференций УЕФА за два сезона.

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Партизани Тирана Кривбасс Кривой Рог Истра 1961 трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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