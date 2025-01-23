Защитник албанского клуба Партизани заинтересовал руководство Кривбасса

Центральный защитник албанского клуба «Партизани» Марселино Прека попал в сферу интересов украинского «Кривбасса» и хорватского клуба «Истра 1961».

Оба клуба внимательно следят за 21-летним игроком молодежной сборной Албании U21, рассматривая возможность его трансфера.

В текущем сезоне Прека сыграл 16 матчей в албанской Суперлиге, где отличился одним забитым голом.

Также у него есть опыт выступлений в еврокубках – 6 поединков в Лиге конференций УЕФА за два сезона.

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