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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 10:43 | Обновлено 21 января 2025, 10:51
265
0

Кривбасс сделал предложение по трансферу вингера из Венесуэлы

Глейкер Мендоса выступает за венесуэльский клуб «Ангостура»

21 января 2025, 10:43 | Обновлено 21 января 2025, 10:51
265
0
Кривбасс сделал предложение по трансферу вингера из Венесуэлы
Liga FUTVE. Глейкер Мендоса

Клуб УПЛ «Кривбасс» сделал предложение о трансфере 23-летнего вингера Глейкера Мендосы из Венесуэлы.

Контракт футболиста принадлежит клубу «Ангостура», выбывшему из элитного дивизиона чемпионата Венесуэлы.

Прошлый сезон вингер провел в составе «Депортиво Тачира», с которым стал чемпионом Венесуэлы.

К Мендосе также проявляют интерес клубы MLS, которые намерены подписать вингера.

Глейкер недавно привлек внимание скаутов после первого вызова в сборную Венесуэлы.

В 2024 году Мендоса сыграл за «Депортиво Тачира» 24 матча чемпионата Венесуэлы и забил 3 мяча, в 2023 году – 26 игр и 1 гол.

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Николай Степанов Источник: Instagram
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