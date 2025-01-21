Кривбасс сделал предложение по трансферу вингера из Венесуэлы

Клуб УПЛ «Кривбасс» сделал предложение о трансфере 23-летнего вингера Глейкера Мендосы из Венесуэлы.

Контракт футболиста принадлежит клубу «Ангостура», выбывшему из элитного дивизиона чемпионата Венесуэлы.

Прошлый сезон вингер провел в составе «Депортиво Тачира», с которым стал чемпионом Венесуэлы.

К Мендосе также проявляют интерес клубы MLS, которые намерены подписать вингера.

Глейкер недавно привлек внимание скаутов после первого вызова в сборную Венесуэлы.

В 2024 году Мендоса сыграл за «Депортиво Тачира» 24 матча чемпионата Венесуэлы и забил 3 мяча, в 2023 году – 26 игр и 1 гол.