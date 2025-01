Фараон покоряет Европу. Салах забил свой 50-й гол в еврокубках за Ливерпуль

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» проходит встреча между командами «Ливерпуль» и «Лилль». Хозяева поля ведут в счете 1:0. Единственным забитым мячом отметился Мохамед Салах.

Забитый гол Салаха стал для египтянина 50-м в еврокубках в футболке «Ливерпуля» (45 в Лиге чемпионов и 5 в Лиге Европы). Для достижения этой отметки нападающему «мерсисайдцев» понадобилось 80 матчей.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Салах в 7 матчах забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Команда египтянина сейчас занимает первое место в турнирной таблице с 21 очком.

The Egyptian King scores his 50th European goal for the Reds 👑⚽️ pic.twitter.com/AeIfgGCr2x