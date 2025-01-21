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Лига чемпионов
21 января 2025, 23:14 | Обновлено 21 января 2025, 23:18
141
0

Фараон покоряет Европу. Салах забил свой 50-й гол в еврокубках за Ливерпуль

В матче против «Лилля» нападающий отметился забитым мячом

21 января 2025, 23:14 | Обновлено 21 января 2025, 23:18
141
0
Фараон покоряет Европу. Салах забил свой 50-й гол в еврокубках за Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» проходит встреча между командами «Ливерпуль» и «Лилль». Хозяева поля ведут в счете 1:0. Единственным забитым мячом отметился Мохамед Салах.

Забитый гол Салаха стал для египтянина 50-м в еврокубках в футболке «Ливерпуля» (45 в Лиге чемпионов и 5 в Лиге Европы). Для достижения этой отметки нападающему «мерсисайдцев» понадобилось 80 матчей.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Салах в 7 матчах забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Команда египтянина сейчас занимает первое место в турнирной таблице с 21 очком.

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Мохамед Салах Ливерпуль Лилль Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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