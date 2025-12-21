Клуб УПЛ готовится к прощанию сразу с шестью футболистами

«Полтава» близка к прощанию сразу с шестью игрокам в ближайшее время. Об это сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, представителя Украинской Премьер-лиги должны покинуть Артем Хахлев, Евгений Опанасенко, Артем Онищенко, Илья Ходуля, Евгений Стрельцов и Святослав Шаповалов. О том, что команду покинут последние четыре игрока наш сайт сообщал ранее.

«Полтава» после 16 туров чемпионата Украины имеет в своем активе девять баллов и замыкает турнирную таблицу. Для клуба этот сезон в элите стал дебютным.

Ранее сообщалось о том, что «Полтава» проведет сборы в Украине.