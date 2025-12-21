Жирона – Атлетико. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 21 декабря 2025 года, состоится матч 17-го тура Ла Лиги между каталонской «Жироной» и мадридским «Атлетико».
Игра проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.
В стартовом составе каталонского клуба на этот поединок вышли сразу два украинца: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.
Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 21 декабря
Жирона – Атлетико – 0:2
Гол: Коке, 13, Галлахер, 38
ГОЛ, 0:1! Коке, 13 мин.
ГОЛ, 0:2! Галлахер, 38 мин.
