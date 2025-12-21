Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жирона – Атлетико. Видео голов и обзор (обновляется)
Испания
21 декабря 2025, 15:21 | Обновлено 21 декабря 2025, 15:58
Жирона – Атлетико. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура Ла Лиги

Жирона – Атлетико. Видео голов и обзор (обновляется)
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 21 декабря 2025 года, состоится матч 17-го тура Ла Лиги между каталонской «Жироной» и мадридским «Атлетико».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба на этот поединок вышли сразу два украинца: вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Ла Лига 2025/26. 17-й тур, 21 декабря

Жирона – Атлетико – 0:2

Гол: Коке, 13, Галлахер, 38

ГОЛ, 0:1! Коке, 13 мин.

ГОЛ, 0:2! Галлахер, 38 мин.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
