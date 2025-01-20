Тоттенхэм выиграл 4 из 15 последних матчей во всех соревнованиях
Матч против «Эвертона» закончился поражением «шпор»
19 января в рамках 22-го тура Премьер-лиги на «Гудисон Парк» состоялась встреча между командами «Эвертон» и «Тоттенхэм». Поединок завершился победой хозяев поля (3:2). Забитыми мячами отметились Калверт-Льюин, Ндиайе, Грей (автогол), Кулушевски и Ришарлисон.
За последние 15 сыгранных матчей во всех соревнованиях «шпоры» смогли одержать победу лишь в четырех случаях («Саутгемптон», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тамуорт»).
В этом сезоне «Тоттенхэм» провел 33 матча во всех соревнованиях (15 побед, 5 ничьих, 13 поражений). Под руководством Постекоглу команда занимает 15-е место в турнирной таблице лиги.
Tottenham have only won 4 of their last 15 games.— StatMuse FC (@statmusefc) January 19, 2025
W4 D4 L7. pic.twitter.com/2uL5oIOJ0a
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