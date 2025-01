Хаби Алонсо отреагировал на новость, что он заменит Анчелотти в Реале

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уведомил команду о своем намерении покинуть пост летом 2025 года, а его вероятным преемником должен стать коуч «Байера» Хаби Алонсо.

Немецкий тренер уже отреагировал на информацию о своем возможном сотрудничестве с «Реалом».

«Слухи о «Реал» Мадрид? Я спокоен. У меня сейчас достаточно проблем, я о «Реале» сейчас не думаю», – сказал Алонсо.

Хаби Алонсо за время работы в «Байере» прервал гегемонию «Баварии» в Бундеслиге и выиграл чемпионат. Хаби также привел «фармацевтов» к победе в кубке и Суперкубке Германии.

