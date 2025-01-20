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  4. Хаби Алонсо отреагировал на новость, что он заменит Анчелотти в Реале
Испания
20 января 2025, 20:55 |
1279
0

Хаби Алонсо отреагировал на новость, что он заменит Анчелотти в Реале

У Андрея Лунина может появиться новый тренер

20 января 2025, 20:55 |
1279
0
Хаби Алонсо отреагировал на новость, что он заменит Анчелотти в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уведомил команду о своем намерении покинуть пост летом 2025 года, а его вероятным преемником должен стать коуч «Байера» Хаби Алонсо.

Немецкий тренер уже отреагировал на информацию о своем возможном сотрудничестве с «Реалом».

«Слухи о «Реал» Мадрид? Я спокоен. У меня сейчас достаточно проблем, я о «Реале» сейчас не думаю», – сказал Алонсо.

Хаби Алонсо за время работы в «Байере» прервал гегемонию «Баварии» в Бундеслиге и выиграл чемпионат. Хаби также привел «фармацевтов» к победе в кубке и Суперкубке Германии.

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Карло Анчелотти Байер Бундеслига Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера чемпионат Германии по футболу Ла Лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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