Анчелотти одержал свою 150-ю победу в Ла Лиге

19 января в рамках 20-го тура испанского чемпионата на «Сантьяго Бернабеу» состоялся поединок между командами «Реал Мадрид» и «Лас-Пальмас». Встреча завершилась победой «сливочных» (4:1). Забитыми мячами отметились Фабиу Силва, Килиан Мбаппе (дубль), Браим Диас и Родриго.

Победа над «Лас-Пальмасом» стала для Карло Анчелотти 150-й в Ла Лиге. Итальянский специалист стал 22-м тренером в истории лиги, который достиг отметки в 150 выигранных матчей и вторым в истории мадридского «Реала» после Мигеля Муньоса (257).

«Сливочные» в этом розыгрыше Ла Лиги занимает первое место в турнирной таблице лиги с 46 очками (14 побед, 4 ничьи, 2 поражения).

