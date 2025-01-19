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  4. Троссард в третий раз в футболке Арсенала отдал 2+ ассиста в матче АПЛ
Англия
19 января 2025, 11:01 | Обновлено 19 января 2025, 12:03
133
1

Троссард в третий раз в футболке Арсенала отдал 2+ ассиста в матче АПЛ

В поединке «Астон Вилла» – «Арсенал» Леандро отметился двумя голевыми передачами

19 января 2025, 11:01 | Обновлено 19 января 2025, 12:03
133
1
Троссард в третий раз в футболке Арсенала отдал 2+ ассиста в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Троссард

18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между «Астон Виллой» и «Арсеналом». Матч завершился ничьей со счетом 2:2. Голами отметились Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.

Леандро Троссард выполнил две голевые передачи. Третий раз в своей карьере бельгиец отдал 2+ ассиста за «канониров» в матче Премьер-лиги (3 ассиста против «Фулхэма» 2023, 2 ассиста против «Вулверхэмптона» 2023, 2 ассиста против «Астон Виллы» 2025).

В этом розыгрыше чемпионата Англии Троссард провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. «Арсенал» занимает второе место в лиге с 44 очками (12 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

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Леандро Троссард Арсенал Лондон Арсенал - Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ МЕШАНЯ СДЕЛАЛ БИ ТАК 15 РАЗ УЖЕ ЭСЛИ БИ В АРСЕНАЛ ПЕРЕШЕЛ
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