Троссард в третий раз в футболке Арсенала отдал 2+ ассиста в матче АПЛ
В поединке «Астон Вилла» – «Арсенал» Леандро отметился двумя голевыми передачами
18 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги состоялась встреча между «Астон Виллой» и «Арсеналом». Матч завершился ничьей со счетом 2:2. Голами отметились Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц, Юри Тилеманс и Олли Уоткинс.
Леандро Троссард выполнил две голевые передачи. Третий раз в своей карьере бельгиец отдал 2+ ассиста за «канониров» в матче Премьер-лиги (3 ассиста против «Фулхэма» 2023, 2 ассиста против «Вулверхэмптона» 2023, 2 ассиста против «Астон Виллы» 2025).
В этом розыгрыше чемпионата Англии Троссард провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. «Арсенал» занимает второе место в лиге с 44 очками (12 побед, 8 ничьих, 2 поражения).
Leandro Trossard has provided 2+ assists in a Premier League game for the third time in an Arsenal shirt:— Squawka Live (@Squawka_Live) January 18, 2025
🅰️🅰️🅰️ vs. Fulham (2023)
🅰️🅰️ vs. Wolves (2023)
🅰️🅰️ vs. Aston Villa (2025)
A playmaker's brace. #ARSAVL pic.twitter.com/kwtcYzUuLG
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