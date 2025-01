«Очень хорошо». Тренер Брентфорда оценил игру Ярмолюка против Ливерпуля

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк оценил игру украинского полузащитника клуба Егора Ярмолюка в 22 туре Английской Премьер-лиги против «Ливерпуля» (0:2).

«Я думаю, что сегодня нам нужна была энергия и интенсивность Ярмо. Но и то, как он исходил из трудных ситуаций, то, как он перемещал мяч, тоже было очень хорошо», – сказал Франк.

В нынешнем сезоне «Брентфорд» занимает 11 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 22 сыгранных матчей. Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу, имея 50 турнирных пунктов.

