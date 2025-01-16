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Испания
16 января 2025, 10:59 | Обновлено 16 января 2025, 11:15
256
0

Ямал отметился голом и ассистом в одном матче впервые в своей карьере

Произошло это в матче Кубка Испании против «Бетиса»

16 января 2025, 10:59 | Обновлено 16 января 2025, 11:15
256
0
Ямал отметился голом и ассистом в одном матче впервые в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

14 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании состоялся матч между командами «Барселона» и «Реал Бетис». Встреча завершилась разгромной победой каталонцев (5:1). Голами отметились Гави, Жюль Кунде, Рафинья, Ферран Торрес, Ламин Ямал и Виктор Роке.

Для Ламина это первый случай в своей профессиональной карьере, когда он в одном матче отметился забитым мячом и голевой передачей. Всего испанская звезда провела 92 матча в профессиональном футболе (75 – в футболке «Барселоны»).

Для Ямала матч против «Бетиса» стал 24-м в этом сезоне за испанский гранд. Всего 17-летний игрок оформил 22 голевых действия (9Г + 13 А).

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Ламин Ямал Барселона Бетис Барселона - Бетис Кубок Испании по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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