Ямал отметился голом и ассистом в одном матче впервые в своей карьере

14 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании состоялся матч между командами «Барселона» и «Реал Бетис». Встреча завершилась разгромной победой каталонцев (5:1). Голами отметились Гави, Жюль Кунде, Рафинья, Ферран Торрес, Ламин Ямал и Виктор Роке.

Для Ламина это первый случай в своей профессиональной карьере, когда он в одном матче отметился забитым мячом и голевой передачей. Всего испанская звезда провела 92 матча в профессиональном футболе (75 – в футболке «Барселоны»).

Для Ямала матч против «Бетиса» стал 24-м в этом сезоне за испанский гранд. Всего 17-летний игрок оформил 22 голевых действия (9Г + 13 А).

