Ямал отметился голом и ассистом в одном матче впервые в своей карьере
Произошло это в матче Кубка Испании против «Бетиса»
14 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании состоялся матч между командами «Барселона» и «Реал Бетис». Встреча завершилась разгромной победой каталонцев (5:1). Голами отметились Гави, Жюль Кунде, Рафинья, Ферран Торрес, Ламин Ямал и Виктор Роке.
Для Ламина это первый случай в своей профессиональной карьере, когда он в одном матче отметился забитым мячом и голевой передачей. Всего испанская звезда провела 92 матча в профессиональном футболе (75 – в футболке «Барселоны»).
Для Ямала матч против «Бетиса» стал 24-м в этом сезоне за испанский гранд. Всего 17-летний игрок оформил 22 голевых действия (9Г + 13 А).
1 - @Lamineeyamal__ 🇪🇸 has scored and assisted for the first time in a single game in his career as a professional player (92 matches in total – 75 with @FCBarcelona and 17 with @SEFutbol). Clairvoyance. pic.twitter.com/rkRZhp00k6— OptaJose (@OptaJose) January 15, 2025
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