Восьмая ракетка мира снова еле спаслась в матче Aus Open. Далее – Жабер

Американская теннисистка Эмма Наварро (США, WTA 8) вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде американка в трех сетах переиграла Ван Сию (Китай, WTA 108) за 2 часа и 13 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Эмма Наварро (США) [8] – Ван Сию (Китай) – 6:3, 3:6, 6:4

Это была третья встреча соперниц. Наварро выиграла второе очное противостояние.

В третьем сете Эмма проигрывала 2:4 на подаче и 3:4 (40:А) на приеме, но сумела оформить камбек.

Наварро добыла вторую сложную победу на мейджоре. На старте соревнований она в трех партиях выиграла у Пейтон Стернс, отыгравшись с 3:5 в решающем сете.

Следующем соперницей Эммы будет Онс Жабер (WTA 39). Тунисская теннисистка в Мельбурне уже одолела Ангелину Калинину и Камилу Осорио.

