8-я ракетка едва не вылетела. Дочь миллиардера выиграла триллер на Aus Open

Восьмая ракетка мира и дочь миллиардера Бена Наварро Эмма Наварро (США) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде американка в напряженном матче переиграла свою соотечественницу Пейтон Стернс (WTA 46) за 3 часа и 22 минуты.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Эмма Наварро (США) [8] – Пейтон Стернс (США) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5

В решающей партии Эмма проигрывала 2:4 (30:40) на подаче и 3:5 на приеме, но сумела вернуться в игру, вырвав победу.

Это была пятая встреча соперниц. Наварро выиграла все 5 очных поединков.

Следующей соперницей Наварро будет представительница Китая Ван Сю (WTA 108), которая на старте мейджор прошла Юлию Грабер (Австрия, WTA 415).

В прошлом году Эмма дошла до 3-го раунда АО, что является ее лучшим результатом в карьере на кортах Мельбурна. Тогда она проиграла украинке Даяне Ястремской.

3 hours and 20 minutes later, the RLA humdinger goes to Emma Navarro as she wins 6-7 7-6 (5) 7-5 🤩🤩@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 • #AusOpen pic.twitter.com/1hUQGcdxJY