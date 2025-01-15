Потери и поиски. Кривбасс продолжает активность на трансферном рынке
Криворожский клуб может попрощаться сразу с двумя игроками
Криворожский «Кривбасс» продолжает быть активным на трансферном рынке, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, команда Юрия Вернидуба находится в поисках усиления на сразу 3 позиции: левоногий центральный защитник, вингер и форвард. Ожидается, что будет сделан акцент на заграничный рынок.
Также клуб могут покинуть два игрока: Джихад Бизимана, к котором есть интерес из Казахстана и Китая, а также Александр Драмбаев, который привлекает внимание нескольких украинских клубов. Но будущее второго будет зависить от конкретных предложений и от формы остальных центрбэков команды.
Ранее сообщалось о том, что на сборы с «Кривбассом» поехал 14-летний талант.
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