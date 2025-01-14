Ему 14 лет. Молодой талант отправится с клубом УПЛ на сборы

Украинский голкипер «Кривбасса» U-16 Даниил Сычов поехал с основной командой криворожского клуба на сборы в Испанию, сообщают официальные сети украинского клуба.

14-летний футболист уже успел дебютировать и за сборню Украины U-15, сыграв в ее составе на молодежном турнире в Португалии.

«Молодого футболиста тепло встретили старшие партнеры и тренерский штаб Юрия Вернидуба», – cообщает Instagram «Кривбасса».

Ранее сообщалось о том, что легионер «Кривбасса» обвинил футбольную ассоциацию во взяточничестве.