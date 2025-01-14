Украина. Премьер лига14 января 2025, 20:08 |
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Ему 14 лет. Молодой талант отправится с клубом УПЛ на сборы
Даниил Сычов отправится с криворожским клубом в Испанию
14 января 2025, 20:08 |
939
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Украинский голкипер «Кривбасса» U-16 Даниил Сычов поехал с основной командой криворожского клуба на сборы в Испанию, сообщают официальные сети украинского клуба.
14-летний футболист уже успел дебютировать и за сборню Украины U-15, сыграв в ее составе на молодежном турнире в Португалии.
«Молодого футболиста тепло встретили старшие партнеры и тренерский штаб Юрия Вернидуба», – cообщает Instagram «Кривбасса».
Ранее сообщалось о том, что легионер «Кривбасса» обвинил футбольную ассоциацию во взяточничестве.
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