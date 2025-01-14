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  4. Ему 14 лет. Молодой талант отправится с клубом УПЛ на сборы
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 20:08 |
939
1

Ему 14 лет. Молодой талант отправится с клубом УПЛ на сборы

Даниил Сычов отправится с криворожским клубом в Испанию

14 января 2025, 20:08 |
939
1
Ему 14 лет. Молодой талант отправится с клубом УПЛ на сборы
ФК Кривбасс. Даниил Сычов

Украинский голкипер «Кривбасса» U-16 Даниил Сычов поехал с основной командой криворожского клуба на сборы в Испанию, сообщают официальные сети украинского клуба.

14-летний футболист уже успел дебютировать и за сборню Украины U-15, сыграв в ее составе на молодежном турнире в Португалии.

«Молодого футболиста тепло встретили старшие партнеры и тренерский штаб Юрия Вернидуба», – cообщает Instagram «Кривбасса».

Ранее сообщалось о том, что легионер «Кривбасса» обвинил футбольную ассоциацию во взяточничестве.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Данііл Киріяка Источник: Instagram
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Marcus
14 років, ви серйозно? На фото чуваку 19-20
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