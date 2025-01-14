Звезда Кривбасса обвинил во взяточничестве Футбольную ассоциацию Ганы

26-летний вингер «Кривбасса» Даниэль Соса, который ныне является одним из звездных исполнителей команды Юрия Вернидуба, рассказал, почему в 2021 году принял решение выступать за национальную сборную Нигера, хотя родился и вырос в Гане.

«Когда я играл в Гвинее и забил около 40 мячей, то получил предложение выступать за сборную этой страны, но я отклонил его, потому что я действительно хотел представлять свою страну. Вскоре мои агенты связались с Футбольной ассоциацией Ганы, и после общения с кем-то через социальные сети они попросили денег, прежде чем позволить мне играть за сборную U-23», – заявил Соса.

В текущем сезоне Соса провел 15 матчей в УПЛ, в которых отличился 2 голами и 4 ассистами.

Недавно сообщалось о желании руководства «Кривбасса» продлить контракт с африканцем, срок действия которого истекает уже 30 июня.