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  4. Звезда Кривбасса обвинил во взяточничестве Футбольную ассоциацию Ганы
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 10:02 |
602
1

Звезда Кривбасса обвинил во взяточничестве Футбольную ассоциацию Ганы

Даниэль Соса объяснил, почему решил выступать за Нигер

14 января 2025, 10:02 |
602
1
Звезда Кривбасса обвинил во взяточничестве Футбольную ассоциацию Ганы
facebook.com/fckryvbas. Даниэль Соса (№ 9)

26-летний вингер «Кривбасса» Даниэль Соса, который ныне является одним из звездных исполнителей команды Юрия Вернидуба, рассказал, почему в 2021 году принял решение выступать за национальную сборную Нигера, хотя родился и вырос в Гане.

«Когда я играл в Гвинее и забил около 40 мячей, то получил предложение выступать за сборную этой страны, но я отклонил его, потому что я действительно хотел представлять свою страну. Вскоре мои агенты связались с Футбольной ассоциацией Ганы, и после общения с кем-то через социальные сети они попросили денег, прежде чем позволить мне играть за сборную U-23», – заявил Соса.

В текущем сезоне Соса провел 15 матчей в УПЛ, в которых отличился 2 голами и 4 ассистами.

Недавно сообщалось о желании руководства «Кривбасса» продлить контракт с африканцем, срок действия которого истекает уже 30 июня.

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Алексей Сливченко Источник: Ghana Soccernet
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Капітошkа
Просто так би не видумував. 
Значить дійсно у тій федерації твориться така клоунада...
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