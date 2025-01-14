15 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Юле Нимайер (Германия, WTA 93). Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Марта Костюк

Наша первая ракетка не очень впечатлила в стартовой игре. В первом сете с Нао Хибино Костюк получила 3:6 и даже успел слегка бросить ракетку об корт.

И ведь были крутые геймы, как, например, третий на подаче, когда Костюк ушла с 0:40. Все точно в корт, мощно, надежно, у Хибино не было шансов достать мячи. А потом снова – сетка / аут, сетка / аут. По первому сету я сделал выводы – в плане психологии и эмоций Марта совсем не поменялась.

Но стоило ли? Всем нам не нравится, как наши теннисистки безвольно отдают поинты. И всем нам очень нравится, когда наши теннисистки начинают оформлять камбек. А когда вы видели игру Марты без этого всего? Даже вспомнить ее прошлый Australian Open, где она дошла до четвертьфинала: спасенный матчбол с Мертенс, камбек после 2:6, 0:1 с Аванесян, да даже с Гауфф было близко к безумному возвращению, а во второй партии и вовсе с 3:5 ушла. Марта – она такая. Это ее стиль. Она играла, играет и будет играть так. Смена тренера, отсутствие Instagram, меньше проводить время с мужем – не поможет все это.

Просто обидно за то, что когда у Костюк не летит – она расстраивается и продолжает дарить очки. Ей нужно время, чтобы перезагрузиться и начать попадать. Это и было с Хибино. Благо, что Нао - далеко не топовая соперница. Во второй и третьей партии Костюк выигрывала феноменальные 86% очков на первой и 55% + на второй подачах. А все потому, что просто пошло с первого же розыгрыша второй партии.

Марте нельзя не пройти Юле Нимайер. Мы ей можем простить поражение потенциальной Пегуле в 1/8 финала, но фиаско в игре с Нимайер – нет. Если планку задрала – надо ее держать. Если привыкла проявлять эмоции – пожалуйста, только в правильное русло их направлять и делать выводы. И напоследок, как и перед прошлой игрой, поддержу – верим в нашу первую ракетку!

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Юле Нимайер

Юле чем-то напоминает Жабер, так сказать, более слабая версия Онс. 178 см + лишний вес – не самое идеальное телосложение для теннисистки, но 25-летняя немка показывает иногда очень неплохие результаты.

К примеру, у Нимайер 4 победы и 6 поражений против теннисисток из топ-10. У Костюк статистика 8–20. Юле брала сет у Иги Свентек на USO 2022, удерживала фору +4.5 против нее же на Aus Open 2023, закрывала вышеупомянутую Жабер на траве в Берлине, а также обыгрывала Анетт Контавейт, когда та еще была третьей ракеткой мира. Нимайер – не самая простая соперница, хоть и выше 61-й позиции она не поднималась, а сейчас идет 93-й.

2024-й Юле завершила с 34 победами и 27 поражениями, а также двумя финалами 100-тысячников. В новом сезоне перед стартом АО-2025 Нимайер сыграла и в Окленде, и в Аделаиде. В Новой Зеландии немка проиграла в первом раунде... Нао Хибино! И там все было плоховато – 55% очков на первой подаче, 40% на второй, 3 реализованных брейк-поинта из 8 и 52% поинтов с приема второй подачи Хибино, у которой это далеко не самая сильная сторона.

На пятисотнике в Австралии Нимайер переиграла аутформенную Сорану Кырстю с 41% попадания первым мячом. Это печальный показатель. А во 2-м раунде Аделаиды ее в трех партиях обыграла Мария Боузкова и статистика Юле была не лучше, вдобавок еще и 7 двойных ошибок.

Казалось бы, идеальный матч за долгое время Нимайер провела на старте Aus Open против Майи Хвалинской. Но она выдала 45% выигранных со второй подачи! И это при счете 6:0, 6:1. Надеюсь, понятно, что Юле сейчас не на своем пике, а подачей она может легко себя самостоятельно загубить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юле Нимайер

Прогноз на матч Марта Костюк – Юле Нимайер

Марта идет заслуженной фавориткой, пускай только и втягивается в сезон. Фора -3 на Марту за 1.60 выглядит неплохо.