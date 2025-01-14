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  4. Марта Костюк – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
14 января 2025, 16:45 |
274
0

Марта Костюк – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Australian Open 2025 14 января в 07:30

14 января 2025, 16:45 |
274
0
Марта Костюк – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

15 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Юле Нимайер (Германия, WTA 93). Поединок начнется 4-м запуском на 1573 Arena после игры Нисикори – Пол. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м круге сыграет либо против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12), либо против Талии Гибсон (Австралия, WTA 150).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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