Марта Костюк – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Australian Open 2025 14 января в 07:30
15 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка сыграет против Юле Нимайер (Германия, WTA 93). Поединок начнется 4-м запуском на 1573 Arena после игры Нисикори – Пол. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 3-м круге сыграет либо против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12), либо против Талии Гибсон (Австралия, WTA 150).
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