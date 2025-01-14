Марта Костюк – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Юле Нимайер (Германия, WTA 93). Поединок начнется 4-м запуском на 1573 Arena после игры Нисикори – Пол. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м круге сыграет либо против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12), либо против Талии Гибсон (Австралия, WTA 150).

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