Симеоне и еще шесть тренеров, которые долго работают на одном месте

Редко какая птица долетит до середины Днепра. Нечасто какой тренер работает на одном месте дольше пары-тройки сезонов. Достаточно оступиться пару раз, и тебе уже укажут на дверь. Но есть в этой связи и исключения. О действующих наставниках, которые очень долго работают на одном месте – сегодняшний наш рассказ.

Диего Симеоне

Гражданство: Аргентина

Место работы: «Атлетико» (Испания)

Когда возглавил: декабрь 2011 года

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Диего Симеоне в свое время небезуспешно выступал за «матрасников», однако настоящей легендой мадридского клуба стал уже в иной ипостаси – когда возглавил команду. Тогда, в конце 2011-го, казалось, что боссы «Атлетико» сделали опрометчивый шаг, назначив на тренерский мостик молодого и неопытного наставника. Однако с тех пор они, впрочем, как и болельщики «красно-белых», вряд ли пожалели о своем выборе. Во главе «атлетов» Чоло дважды выигрывал чемпионат Испании, брал Кубок и Суперкубок страны. А еще в его активе – две Лиги Европы и Суперкубок УЕФА. Для полного счастья не хватает победы в Лиге чемпионов. Команда Симеоне дважды играла в финалах ЛЧ, но пока что – мимо кассы. Может, в нынешнем сезоне повезет?

Джан Пьеро Гасперини

Гражданство: Италия

Место работы: «Аталанта» (Италия)

Когда возглавил: июнь 2016 года

Getty Images/Global Images Ukraine

До Гаспа клуб из Бергамо слыл заправским середняком. И это – в лучшем случае. А после того, как «черно-синих» возглавил Гасперини, «Аталанта» стала топовой командой. Причем не только по меркам серии А, но и Европы. В минувшем сезоне бергамаски во главе с Гасперини добыли свой первый евротрофей – выиграли Лигу Европы. Этот тренер обладает недюжинным талантом делать из посредственных, на первый взгляд, игроков, настоящих звезд. У нас его часто сравнивают с Валерием Лобановским. Кстати, и за характером эти «диктаторы» весьма схожи. С Гаспом «Аталанта» брала и «бронзу», и «серебро» чемпионата Италии. Пора уже замахнуться и на скудетто.

Дидье Дешам

Гражданство: Франция

Место работы: национальная сборная Франции

Когда возглавил: июль 2012 года

uefa.com

После чемпионата мира 2026 года Дидье Дешам оставит пост главного тренера национальной сборной Франции. Возможно, кто-то и скажет, что время Дешама-тренера уже прошло, однако именно этот наставник стал одним из самых титулованных на его Родине. Под руководством бывшего капитана сборной Франции, выигрывавшего в качестве игрока и чемпионат мира, и чемпионат Европы, «Ле бле» стали вице-чемпионами Европы и мира, а в 2018-м стали победителями Мундиаля. Еще в его тренерском активе – победа в Лиге наций. И можно не сомневаться, что Дешам сделает все от него зависящее, дабы уйти со сборной с высоко поднятой головой.

Жузеп Гвардиола

Гражданство: Испания

Место работы: «Манчестер Сити»

Когда возглавил: июль 2016 года

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С приходом в «Сити» щедрых инвестиций шейхов, этот клуб из середняка резко превратился в одного из гегемонов АПЛ. Однако именно при Гвардиоле воплотилась золотая мечта новых собственников клуба – «МанСити» стал победителем Лиги чемпионов. Взять национальное золото для нынешней команды Гвардиолы – дежурная задача: последние четыре сезона «горожане» неизменно становились чемпионами Англии. Однако в нынешнем сезоне Гвардиола впервые в бытность наставником «МС» испытал серьезнейший кризис, из которого команда не могла выбраться целых три месяца. В нынешнем сезоне «Сити» вряд ли возьмет «золото» АПЛ. Однако в запасе у Пепа есть следующий сезон. Вряд ли его уволят по окончании нынешнего чемпионата.

Франк Шмидт

Гражданство: Германия

Место работы: «Ханденхайм» (Германия)

Когда возглавил: сентябрь 2007 года

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Уникальнейший тренер в истории и немецкого, и континентального футбола. Карьеру футболиста Франк Шмидт заканчивал в «Ханденхайме». Там же начал и свою тренерскую карьеру. С тех давних пор он продолжает возглавлять эту команду. Под его руководством «Ханденхайм» из региональной, четвертой лиги немецкого футбола, пробился в Бундеслигу. И в первом же сезоне в элите немецкого футбола «Ханденхайм» под руководством Шмидта занял высокое восьмое место, что дало возможность провинциальному коллективу сыграть в Лиге конференций. Франк Шмидт на данный момент является рекордсменом в истории футбольной Германии: никто до него не работал так долго с одной командой.

Томас Франк

Гражданство: Дания

Место работы: «Брентфорд» (Англия)

Когда возглавил: октябрь 2018 года

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Томас Франк – наглядный пример того, что для тренера элитной лиги не обязательно наличие сколько-нибудь стоящей игровой карьеры. Франк рано начал тренировать. Начинал детским наставником. Для того, чтобы вырасти из детского тренера в тренера одной из команд чемпионата Англии, Франку понадобилось почти 25 лет. До «Брентфорда» он возглавлял «Брондбю». Оттуда его и пригласили в АПЛ. Именно под руководством датчанина «Брентфорд» впервые в своей истории пробился в элиту английского футбола. И пока что не собирается оттуда уходить.

Йиндржих Трпишовский

Гражданство: Чехия

Место работы: «Славия» (Чехия)

Когда возглавил: январь 2018 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Считается самым продвинутым чешским тренером. Трпишовскому уже несколько раз предлагали возглавить национальную сборную Чехии, однако он остается верен пражской «Славии». До работы со столичным коллективом Йиндржих небезуспешно работал со «Слованом», который выводил в групповой турнир Лиги Европы. Под его руководством «Славия» стала сильнейшей командой Чехии. Успешно эта команда выступает и на евроарене. К Трпишовскому якобы проявляли интерес ведущие клубы Украины – «Динамо» и «Шахтер», но слухи так и остались слухами.