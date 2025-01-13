Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.

Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Журналист Абдулхади, член Федерации спортивных СМИ Саудовской Аравии, сообщил, что Салах сегодня достиг соглашения о переходе в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.