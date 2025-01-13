Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Мохамед Салах доиграет сезон в «Ливерпуле», а затем переберется в Саудовскую Аравию
Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.
Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Журналист Абдулхади, член Федерации спортивных СМИ Саудовской Аравии, сообщил, что Салах сегодня достиг соглашения о переходе в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.
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