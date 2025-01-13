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  4. Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Англия
13 января 2025, 22:09 |
2540
5

Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб

Мохамед Салах доиграет сезон в «Ливерпуле», а затем переберется в Саудовскую Аравию

13 января 2025, 22:09 |
2540
5
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах решил покинуть английский гранд.

Салах так и не смог договориться о продлении контракта с «Ливерпулем». Журналист Абдулхади, член Федерации спортивных СМИ Саудовской Аравии, сообщил, что Салах сегодня достиг соглашения о переходе в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. За это время он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов. В этом сезоне Салах демонстрирует невероятную игру и пока является главным фаворитом на Золотой мяч 2025.

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Мохамед Салах Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Anfield Watch
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Комментарии 5
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Gargantua81
ему 33 скоро. 
он сейчас в хорошей форме, но спад уже где то на подходе. Пусть едет.
нельзя терять таких как Винисиус, звезд в расцвете сил.
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Pavel_i_CO
Саудити хочуть, щоб гравець їх чемпіонату отримав Золотий м'яч 
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