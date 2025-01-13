Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико

В воскресенье, 12 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

По информации испанских СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес, в случае повторения подобных результатов, готов распрощаться с главным тренером «бланкос» Карло Анчелотти. Перес уже подобрал трех вероятных кандидатов на замену Анчелотти – это три легенды клуба. Речь идет об испанцах Рауле, Хаби Алонсо и французе Зинедине Зидане.

Ранее «Реал» принял резонансное решение после позора против «Барселоны».