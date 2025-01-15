Футболисты донецкого «Шахтера» продолжают зимнее учебно-тренировочное сборы в турецком Белеке.

15 января команду Марино Пушича ждут два контрольных поединка, а за день до этого, 14 января, донецкая команда провела предыгровое занятие.

Сессия «оранжево-черных» стартовала, как всегда, с разминки и упражнений на держание мяча. Большую часть тренировки посвятили тактическим наработкам – общекомандным действиям в обороне, атаке и переходной фазе. В завершение 75-минутного занятия организовали игровой мини-турнир на три команды.

15 января «Шахтер» сыграет контрольные поединки с болгарскими ЦСКА София и «Лудогорцем». Матчи начнутся соответственно в 12:00 и 16:00 по Киеву.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку. Горняки сыграют два спарринга за один день