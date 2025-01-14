Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Шахтера в Турции: тактическая подготовка к спаррингам
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 08:23 | Обновлено 14 января 2025, 08:37
201
0

ФОТО. Тренировка Шахтера в Турции: тактическая подготовка к спаррингам

Марино Пушич предложил игрокам тактические задания разного характера

14 января 2025, 08:23 | Обновлено 14 января 2025, 08:37
201
0
ФОТО. Тренировка Шахтера в Турции: тактическая подготовка к спаррингам
ФК Шахтер

В понедельник, 13 января, игроки «Шахтера» провели утреннюю сессию в тренажерном зале и отработали тренировку на футбольном поле.

Начав с традиционной разминки и серии упражнений на держание мяча, наставник «горняков» Марино Пушич и его тренерский штаб предложили подопечным тактические занятия разного характера.

Некоторые упражнения были направлены на защитные действия, другие – на атакующие. Именно над этим элементом команда работала почти час, готовясь к ближайшим товарищеским поединкам.

15 января «Шахтер» проведет контрольные матчи с болгарскими командами ЦСКА София и «Лудогорец». Поединки начнутся в 12:00 и 16:00 по Киеву соответственно.

По теме:
Шахтер отказал Трабзонспору в трансфере Зубкова. Турки улучшили предложение
Стало известно, какой игрок УПЛ имеет наибольше обводок один в один
ИГНАТЕНКО: «У Динамо самая сильная вратарская конкуренция в Украине»
тренировка видео фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская разгромила 65-ю ракетку на Australian Open и вышла во 2-й раунд
Теннис | 14 января 2025, 06:09 9
Ястремская разгромила 65-ю ракетку на Australian Open и вышла во 2-й раунд
Ястремская разгромила 65-ю ракетку на Australian Open и вышла во 2-й раунд

Даяна уверенно разобралась с Майяр Шериф на старте австралийского мейджора

Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
Футбол | 13 января 2025, 17:32 8
Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны
Реал принял резонансное решение после позора против Барселоны

Мадридский клуб все еще не планирует усиливаться зимой

Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Футбол | 14.01.2025, 08:19
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 14.01.2025, 07:23
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Футбол | 13.01.2025, 19:20
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Назван единственный клуб, который может приобрести Забарного зимой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
Роналду выдвинул главное условие для продления контракта с Аль-Насром
12.01.2025, 10:52 2
Футбол
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
Суркис обратился к Милевскому с официальным письмом
12.01.2025, 14:46 12
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Знаете, что мне сказал Усик после боя с Фьюри? Важное решение»
13.01.2025, 07:51
Бокс
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 3
Бокс
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем