ФОТО. Тренировка Шахтера в Турции: тактическая подготовка к спаррингам

В понедельник, 13 января, игроки «Шахтера» провели утреннюю сессию в тренажерном зале и отработали тренировку на футбольном поле.

Начав с традиционной разминки и серии упражнений на держание мяча, наставник «горняков» Марино Пушич и его тренерский штаб предложили подопечным тактические занятия разного характера.

Некоторые упражнения были направлены на защитные действия, другие – на атакующие. Именно над этим элементом команда работала почти час, готовясь к ближайшим товарищеским поединкам.

15 января «Шахтер» проведет контрольные матчи с болгарскими командами ЦСКА София и «Лудогорец». Поединки начнутся в 12:00 и 16:00 по Киеву соответственно.