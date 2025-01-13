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Украина. Премьер лига
13 января 2025, 09:53 | Обновлено 13 января 2025, 10:01
174
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная воскресная нагрузка под проливным дождем

Зимние тренировочные сборы оранжево-черных в Турции продолжаются

13 января 2025, 09:53 | Обновлено 13 января 2025, 10:01
174
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная воскресная нагрузка под проливным дождем
ФК Шахтер

Донецкая команда «Шахтер» готовится к возобновлению евросезона, в частности, к январским матчам Лиги чемпионов УЕФА. Работа в лагере не прекращается ни на день, не стало исключением и воскресенье – 12 января команда под руководством Марино Пушича провела две полноценные тренировки.

Утром игроки выполнили комплекс упражнений по укреплению мышц в фитнес-центре, а дальше продолжили сессию на поле. Занятие состояло из разминки, упражнений на держание мяча в группах 6 на 6 с воротами, серии противостояний в форматах: 1 в 1, 2 в 2 и 3 в 3. Отдельное внимание было уделено тактическим наработкам. Почти вся тренировка проходила под проливным дождем.

После обеда и короткого отдыха в отеле команда вернулась к работе. В начале тренерский штаб предложил подопечным нестандартную разминку с веселыми упражнениями, что разгрузило игроков морально и улучшило настроение, после чего «горняки» посвятили большую часть сессии отработке комбинационных атакующих действий, а завершили все игровым турниром.

В ближайшую среду, 15 января, «горняков» ждут контрольные поединки с болгарскими «Лудогорцем» и ЦСКА София.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Двойная воскресная нагрузка под проливным дождем

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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