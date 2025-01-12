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Украина. Премьер лига
12 января 2025, 12:51 | Обновлено 12 января 2025, 12:55
94
0

ФОТО. Тренировка Шахтера. Максимальная концентрация – на тактике

Горняки продолжают готовиться ко второй части сезона в турецком Белеке

12 января 2025, 12:51 | Обновлено 12 января 2025, 12:55
94
0
ФОТО. Тренировка Шахтера. Максимальная концентрация – на тактике
ФК Шахтер

В субботу, 11 января, футболисты «Шахтера» вернулись в тренировочный режим работы, проведя одну, но насыщенную разными элементами сессию.

Занятия стартовали с силовых упражнений в тренажерном зале, где игроки выполнили активацию и получили нагрузку на все группы мышц.

После этого подопечные Марино Пушича переместились на поле, где команду ждали разминка, квадраты на держание и отбор мяча, отдельно поработали над тактикой и двумя группами оттачивали действия в обороне, а в завершение провели игровой мини-турнир.

В Турции «Шахтер» готовится к матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА – с «Брестом» (22 января) и дортмундской «Боруссией» (29 января).

В среду, 15 января, «горняков» ждут контрольные поединки с болгарскими «Лудогорцем» и ЦСКА (София).

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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