ФОТО. Тренировка Шахтера. Максимальная концентрация – на тактике

В субботу, 11 января, футболисты «Шахтера» вернулись в тренировочный режим работы, проведя одну, но насыщенную разными элементами сессию.

Занятия стартовали с силовых упражнений в тренажерном зале, где игроки выполнили активацию и получили нагрузку на все группы мышц.

После этого подопечные Марино Пушича переместились на поле, где команду ждали разминка, квадраты на держание и отбор мяча, отдельно поработали над тактикой и двумя группами оттачивали действия в обороне, а в завершение провели игровой мини-турнир.

В Турции «Шахтер» готовится к матчам основного этапа Лиги чемпионов УЕФА – с «Брестом» (22 января) и дортмундской «Боруссией» (29 января).

В среду, 15 января, «горняков» ждут контрольные поединки с болгарскими «Лудогорцем» и ЦСКА (София).