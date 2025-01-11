Украина. Премьер лига11 января 2025, 06:37 | Обновлено 11 января 2025, 07:28
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ВИДЕО. Шахтер провел восстановительную тренировку после спарринга в Турции
Донецкая команда сыграла вничью контрольный матч с «Динамо» Загреб.
11 января 2025, 06:37 | Обновлено 11 января 2025, 07:28
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Донецкий Шахтер провел восстановительную тренировку после спарринга на зимних сборах.
9 января в Турции «Шахтер» сыграл контрольный матч с чемпионом Хорватии – «Динамо» Загреб.
Игра закончилась вничью (2:2). У горняков голами отличились Кевин и Тарас Степаненко.
Следующие два контрольные матчи оранжево-черных запланированы на 15 января. Соперниками команды Марино Пушича станут болгарские Лудогорец и ЦСКА София.
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