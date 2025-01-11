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  4. ВИДЕО. Шахтер провел восстановительную тренировку после спарринга в Турции
Украина. Премьер лига
11 января 2025, 06:37 | Обновлено 11 января 2025, 07:28
95
0

ВИДЕО. Шахтер провел восстановительную тренировку после спарринга в Турции

Донецкая команда сыграла вничью контрольный матч с «Динамо» Загреб.

11 января 2025, 06:37 | Обновлено 11 января 2025, 07:28
95
0
ВИДЕО. Шахтер провел восстановительную тренировку после спарринга в Турции
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер провел восстановительную тренировку после спарринга на зимних сборах.

9 января в Турции «Шахтер» сыграл контрольный матч с чемпионом Хорватии – «Динамо» Загреб.

Игра закончилась вничью (2:2). У горняков голами отличились Кевин и Тарас Степаненко.

Следующие два контрольные матчи оранжево-черных запланированы на 15 января. Соперниками команды Марино Пушича станут болгарские Лудогорец и ЦСКА София.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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