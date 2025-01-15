Все изменилось. Игрок Барселоны принял решение о своем будущем

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо принял решение остаться в клубе, сообщает Фернандо Поло.

По информации источника, 25-летний футболист, который совсем недавно хотел покинуть Испанию, все же принял решение остаться в испанском гранде. Во вторник, 14 января. прошли первые переговоры по продлению соглашения уругвайца с клубом.

Контракт Араухо с «сине-гранатовыми» действует до лета 2026 года. Игрок дал «зеленый свет» на его продление, несмотря на интерес со стороны «Ювентуса».

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» нашли замену тер Штегена.