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Испания
15 января 2025, 11:18 | Обновлено 15 января 2025, 11:27
663
0

Все изменилось. Игрок Барселоны принял решение о своем будущем

Рональд Араухо решил остаться в каталонском гранде

15 января 2025, 11:18 | Обновлено 15 января 2025, 11:27
663
0
Все изменилось. Игрок Барселоны принял решение о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо принял решение остаться в клубе, сообщает Фернандо Поло.

По информации источника, 25-летний футболист, который совсем недавно хотел покинуть Испанию, все же принял решение остаться в испанском гранде. Во вторник, 14 января. прошли первые переговоры по продлению соглашения уругвайца с клубом.

Контракт Араухо с «сине-гранатовыми» действует до лета 2026 года. Игрок дал «зеленый свет» на его продление, несмотря на интерес со стороны «Ювентуса».

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» нашли замену тер Штегена.

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Рональд Араухо продление контракта Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ювентус
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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