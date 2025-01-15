Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря

Каталонская «Барселона» интересуется двумя голкиперами, которые, по мнению руководства и тренерского штаба, могут сменить Марка-Андре тер Штегена в рамке ворот, сообщает El Nacional.

По информации источника, в Каталонии сомневаются в перспективах Марка-Андре, получившего серьезную травму осенью прошлого года. В клубе не уверены, что игрок выйдет на прежний уровень, потому рассматривают кандидатов на роль «первого номера».

Таковыми являются португальский вратарь «Порту» Диогу Кошта и польский вратарь «Ниццы» Марцин Булка. Поляк будет намного более дешевым вариантом чем португалец, трансфер которого обойдется в 45 миллионов евро. Но «сине-гранатовые» рассматривают оба варианта.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» интересуются двумя именитыми страйкерами.