Замена Левандовски. У Барселоны есть именитые кандидаты на позицию форварда

Каталонская «Барселона» рассматривает 2 варианта усиление позиции страйкера, сообщает Cadena SER.

По информации источника, ими являются шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак и словенский нападающий «РБ Лейцпиг» Беньямин Шешко. В Каталонии ищут долгосрочную замену Роберту Левандовски и оба игрока рассматриваются как такая опция.

«Сине-гранатовые» уже на протяжении долгого времени следят за Исаком, но понимают, что его трансфер обойдется дороже в сравнении с переходом Шешко.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» назвали сроки восстановления центрального защитника.