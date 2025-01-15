Замена Левандовски. У Барселоны есть именитые кандидаты на позицию форварда
Александер Исак и Бенжамин Шешко рассматриваются каталонским грандом как усиление линии атаки
Каталонская «Барселона» рассматривает 2 варианта усиление позиции страйкера, сообщает Cadena SER.
По информации источника, ими являются шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак и словенский нападающий «РБ Лейцпиг» Беньямин Шешко. В Каталонии ищут долгосрочную замену Роберту Левандовски и оба игрока рассматриваются как такая опция.
«Сине-гранатовые» уже на протяжении долгого времени следят за Исаком, но понимают, что его трансфер обойдется дороже в сравнении с переходом Шешко.
Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» назвали сроки восстановления центрального защитника.
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