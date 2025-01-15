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  4. Замена Левандовски. У Барселоны есть именитые кандидаты на позицию форварда
Испания
15 января 2025, 09:54 | Обновлено 15 января 2025, 09:56
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Замена Левандовски. У Барселоны есть именитые кандидаты на позицию форварда

Александер Исак и Бенжамин Шешко рассматриваются каталонским грандом как усиление линии атаки

15 января 2025, 09:54 | Обновлено 15 января 2025, 09:56
290
0
Замена Левандовски. У Барселоны есть именитые кандидаты на позицию форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин шешко

Каталонская «Барселона» рассматривает 2 варианта усиление позиции страйкера, сообщает Cadena SER.

По информации источника, ими являются шведский нападающий «Ньюкасла» Александер Исак и словенский нападающий «РБ Лейцпиг» Беньямин Шешко. В Каталонии ищут долгосрочную замену Роберту Левандовски и оба игрока рассматриваются как такая опция.

«Сине-гранатовые» уже на протяжении долгого времени следят за Исаком, но понимают, что его трансфер обойдется дороже в сравнении с переходом Шешко.

Ранее сообщалось о том, что в «Барселоне» назвали сроки восстановления центрального защитника.

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Роберт Левандовски Барселона Ньюкасл РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Александер Исак Беньямин Шешко
Данііл Киріяка Источник: Cadena Ser
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