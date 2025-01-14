Неутешительные новости. Барселона назвала сроки восстановления Мартинеса

Игрок «Барселоны» Иньиго Мартинес получил травму в матче за Суперкубок Испании против «Реала». Защитник покинул поле на 28-й минуте, а его команда победила соперника со счетом 5:2. Обследование показало, что у Мартинеса травма правого подколенного сухожилия.

Восстановление футболиста от травмы займет около месяца, сообщает официальный сайт «Барселоны». Игра против «Реала» стала для Иньиго Мартинеса 27-й в этом сезоне. И все он начинал в стартовом составе, что говорит о важности игрока для тренера «Барселоны» Ханси Флика. Также на счету Мартинеса два забитых мяча и две результативные передачи.

Ожидается, что Иньиго Мартинес пропустит следующие семь матчей «Барселоны» во всех соревнованиях. Травма Мартинеса также может повлиять на возможный трансфер Араухо. Теперь уругвайца могут оставить в команде до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Перес нашел виновника поражения «Реала» против «Барсы».