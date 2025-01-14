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  4. Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Испания
14 января 2025, 00:10 | Обновлено 14 января 2025, 00:24
712
0

Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест

Флорентино разочарован игрой Лукаса Васкеса

14 января 2025, 00:10 | Обновлено 14 января 2025, 00:24
712
0
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

В воскресенье, 12 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

Президент «королевского» клуба Флорентино Перес нашел главного виновника этого поражения. Перес был разочарован игрой Лукаса Васкеса на правом фланге обороны. Перес окончательно решил, что не будет продлевать контракт с Васкесом после этого матча и сделает все возможное, чтобы подписать звезду «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

В этом сезоне Васкес провел за «Реал» во всех турнирах 25 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.

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Трент Александер-Арнольд Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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