В воскресенье, 12 января, прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона». Мадридский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

Президент «королевского» клуба Флорентино Перес нашел главного виновника этого поражения. Перес был разочарован игрой Лукаса Васкеса на правом фланге обороны. Перес окончательно решил, что не будет продлевать контракт с Васкесом после этого матча и сделает все возможное, чтобы подписать звезду «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

В этом сезоне Васкес провел за «Реал» во всех турнирах 25 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.